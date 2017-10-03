Презентация календаря «Псков-2018» пройдёт 4 октября

16:40, 03 октября 2017, ПАИ

4 октября в 15:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (Профсоюзная, 2) пройдет презентация нового сборника «Времени вечные крылья. Литературные портреты псковских писателей» председателя регионального отделения Союза писателей России Игоря Смолькина и литературно-художественного календаря «Псков-2018», автором которого является Ирена Панченко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Мероприятие приурочено к 50-летию со дня основания Псковского регионального отделения Союза писателей России, который отмечается в этом году. Игорь Смолькин - автор книг прозы и публицистики: «Делатель правды», «Не хлебом единым», «Спастись еще возможно», «Ратник духовный», «О тех, кто всегда идет впереди нас». С 1999 года является автором-составителем православного календаря «Год души». Печатался на страницах журналов «Наш современник», «Всерусский Собор», «Москва», «Роман-журнал, XXI век», «Литературная учеба», «Балтика», «Русский дом», «Православный паломник», «Православный летописец Санкт-Петербурга», «Благодатный Огонь», «Родная Ладога», «Медный всадник». В 2004 году избран председателем правления Псковского регионального отделения организации «Союз писателей России». Секретарь правления Союза писателей России.

Ирена Панченко - поэт, писатель, художник, общественный деятель. Имеет звание «Заслуженный работник культуры РФ». Член Союза писателей России с 1992 года, автор пьес, поэтических сборников, книг для детей и юношества. В областной научной библиотеке ежегодно проходят персональные художественные выставки Ирены Панченко, презентации новых книг.

В литературно-художественном календаре «Псков-2018» указаны сведения о памятных и знаменательных датах и событиях города Пскова. В издании представлены репродукции картин псковских художников, сопровождают художественное оформление поэтические миниатюры.