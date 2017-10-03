550 литров алкоголя изъяты из оборота в Пскове в сентябре

13:32, 03 октября 2017, ПАИ

В сентябре в Пскове из незаконного оборота были изъяты 550 литров алкоголя. Об этом сообщили представители правоохранительных органов на координационном совещании у главы города 3 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также отмечалось, что в за месяц в областном центре зарегистрированы 143 преступления, раскрываемость составила 66%. На территории Завеличья произошли 22 преступления, на Запсковье - 23. За указанный период зафиксированы 4 разбоя, установлены 3 подозреваемых в их совершении. Из 53 совершенных краж раскрыты 30. Также произошли 3 угона и один поджог, установлены 3 факта незаконного хранения наркотиков, выявлены 11 фальшивых банкнот.

К административной ответственности привлечены 3 тыс. 125 граждан, 23 протокола составлены за распитие спиртных напитков в неположенных местах.

Кроме того, в сентябре в Пскове зарегистрированы 2 ДТП с участием детей. Сотрудники ГИБДД задержали 71 водителя в состоянии алкогольного опьянения. 143 пешехода привлечены к административной ответственности.