Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября

16:13, 03 октября 2017, ПАИ

4 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +3 до +8 градусов, днем — от +8 до +13.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 12-14 метров в секунду.

Атмосферное давление — низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.