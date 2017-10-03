70 продуктовых наборов для малоимущих пенсионеров собраны в ходе «Эконедели» в Великих Луках

17:06, 03 октября 2017, ПАИ

70 продуктовых наборов для пенсионеров удалось приобрести в рамках благотворительной акции «Эконеделя» в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Организаторами выступили Центр социального обслуживания города Великие Луки и волонтерское объединение «Рука помощи». В рамках акции удалось сдать более 5 тонн макулатуры, на вырученные денежные средства были приобретены продуктовые наборы для малоимущих одиноко проживающих пенсионеров города.

Организаторы акции поблагодарили за помощь общественных советников главы города Великие Луки; школы №1, №5, №12, №13, №16, №17, детские сады №26 и «Ленок» Великолукского района; Великолукский политехнический колледж, Великолукский механико-технологический колледж и Великолукскую сельскохозяйственную академию.