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В отношении псковских пенсионеров активизировались мошенники

В отношении псковских пенсионеров активизировались мошенники. Об этом на координационном совещании у главы Пскова 3 октября сообщила начальник Территориального управления Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Наталья Хачапуридзе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Натальи Хачапуридзе, по квартирам ходят неизвестные, которые представляются социальными работниками, просят показать награды, переписывают данные документов и обещают подарки к Дню пожилого человека. «Когда какая-то кампания идет, мы сразу сообщаем об этом по телефону, звоним детям пожилых людей, если пенсионерам под 90 лет», - отметила она.

Случаи с неизвестными зафиксированы на улице Гражданской и на Завеличье. «Мы никакой акции не проводим и документы переписывать не приходим», - подчеркнула Наталья Хачапуридзе.

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