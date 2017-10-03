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Общество

54 дома были подтоплены в Пскове из-за дождей в сентябре

54 адреса дворовых территории и построек частного жилого сектора были подтоплены в сентябре в Пскове в результате дождей. Также от ливней пострадали 10 участков улично-дорожной сети, сообщил председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуация администрации Пскова Владимир Воробьев на координационном совещании 3 октября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Владимира Воробьёва, определены 25 домовых хозяйств, которые рассматриваются как нуждающиеся и пострадавшие от потопления. На сегодняшний день оформлены документы на выплату 12 владельцам домов компенсации в пять тысяч рублей.

Глава Пскова Иван Цецерский уточнил, компенсирует ли эта сумма причинённый вред, и не высказывают ли граждане мнения, что 5 тысяч рублей — это несоразмерно мало по сравнению с полученным ущербом. На оба вопрос Владимир Воробьёв дал отрицательные ответы.

Кроме того, он рассказал, что за сентябрь в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили 6 тыс. 400 обращений граждан, 4 тыс. 200 из них касались вопросов городского хозяйства. По теплоснабжению за 2 октября, проинформировал докладчик, поступили 200 обращений.

Также Владимир Воробьёв представил планы на октябрь: «Мы приступаем к корректировке планов по вопросам гражданской обороны на 2018 год, к профилактическим мероприятиям по поведению граждан на водных объектах в период зимы».

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