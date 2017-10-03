22 псковских двора подали заявки на участие в программе по формированию современной городской среды

13:40, 03 октября 2017, ПАИ

22 заявки поданы на участие в программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2017 год». Об этом сообщил начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров на координационном совещании у главы города 3 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Захаров уточнил, что всего в Пскове 429 дворовых территорий, их необходимо изучить, чтобы выявить непригодные и требующие ремонта. Заявки на участие в программе принимаются с 25 сентября. 1 декабря будут определены конкретные адреса, где пройдёт ремонт. Начальник УГХ добавил, что программа предусмотрена до 2022 года, за это время будут приведены в порядок все территории Пскова, не благоустроенные на сегодняшний день. На данные цели выделены 25 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Глава Пскова Иван Цецерский заметил, что нужно будет оперативно принимать меры по центру города, для этого потребуется около 100 миллионов рублей.