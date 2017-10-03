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Общество

Литконкурс «...От вас беру воспоминанье, а сердце оставляю вам» проводит Пушкинский заповедник

Меньше месяца осталось у любителей путешествий из Пскова и других городов России и мира для того, чтобы поучаствовать в литературном конкурсе «...От вас беру воспоминанье, а сердце оставляю вам». Творческое соревнование проводит Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева, конкурс посвящён двухсотлетию первого приезда Пушкина в псковское родовое имение. Его название — строки из стихотворения «Простите, верные дубравы!..», которое поэт написал тогда же, двести лет назад. «Михайловское продолжает быть «точкой притяжения» для многих и многих людей. Природу этой привлекательности и предлагают раскрыть потенциальным конкурсантам», - отметила Лидия Токарева.

К участию в конкурсе музей приглашает всех желающих без каких-либо ограничений. Совершенно свободно можно выбрать и жанр прозаического или поэтического высказывания на заданную тему. Победителей определят в двух номинациях — среди детей и молодых людей до 18 лет включительно и среди тех, кто перешагнул возраст совершеннолетия. Подробнее об условиях литературного конкурса «…От вас беру воспоминанье, а сердце оставляю вам» можно узнать на официальном сайте «Михайловского».

Приём работ на конкурс завершится 31 октября. Затем к работе приступят члены жюри.

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