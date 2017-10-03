О том, как калечат и унижают в Псковском перинатальном центре, рассказала молодая мама

15:06, 03 октября 2017, ПАИ

Корреспондент ГТРК «Псков», ведущая «Вестей» Ольга Сигалаева (Лосская) недавно стала мамой и решила поделиться на странице в «Фейсбуке» историей своих родов, а также рассказать об отношении персонала Псковского перинатального центра к роженицам. Восстановившись после осложнений, к которым привели действия врачей, Ольга намерена обратиться в суд.

Приводим текст ее сообщения полностью с сохранением авторской орфографии и пунктуации:

«Вот сейчас, когда я восстановилась, могу и хочу рассказать вам великолепную историю про наш роддом. О какой демографической политике мы говорим, когда у нас тут калечат девушек, унижают, и после этого мы просто не хотим больше никогда иметь дело ни с этими врачами, ни с этими стенами, ни с этим процессом. Меня вогнали в ужасную послеродовую депрессию. Не процесс. А люди. Для чего мы строим новый перинатальный центр, если там будут работать те же самые люди?

Но обо всем по порядку. Опущу все-таки некоторые подробности. Те, кто захотят услышать эту историю в полном объеме, расскажу лично. Извиняюсь за мат, который будет ниже. Это прямые цитаты. И не мои слова.

меня отправили в отделение патологии, когда пошла 41 неделя беременности. Там-то и началось то, что должно восприниматься как чудо появления человека на свет. Но в итоге стало восприниматься, как нечто грязное, пошлое, пахнущее уродством.

за физиологические подробности тоже прошу прощения. у меня начались стремительные роды. Т.е. интервал между схватками был сразу 5 минут. я час ждала, ходила по коридору, терпела. Потом обратилась к мед сестре. - сколько ты ходишь? - спрашивает она меня недоброжелательным тоном , конечно, 12 часов ночи, кто хочет работать?

- час, - отвечаю.

-ходи еще.

Хожу еще. Смотрю - она выключила на посту свет и пошла спать. я хожу. а что делать. Потом я уже подумала, что дурочка, надо было ее поднять, вообще-то я рожаю! Через какое-то продолжительное время она выходит: - ты еще ходишь? - хожу, - говорю. - а куда мне деваться? - сколько интервал между схватками? - три минуты, - говорю. - Что-то по тебе не видно, что три минуты.

А где это должно быть у меня написано? - думаю. Но молчу.

Лааааадно, - протягивает она таким же тоном. - Сейчас позову врача.

Врач шел долго. Нехотя меня посмотрела. -ой, - говорит, - ей и правда пора в предродовую. Собирай пакеты, пойдем.

Пакеты - это две огромные торбы. Нести их отказались, потому что у мед сестры болела спина. я несла их сама. Тем временем у меня отошли воды (простите, простите, я потом объясню, для чего так подробно говорю). А когда воды отходят, матери знают, начинаются схватки «поинтереснее». И вот они начались. По дороге в предродовую, до которой чесать и чесать, промежуток между ними становился в 1.5 минуты. Я останавливаюсь, чтобы переждать очередную схватку. Ноги трясутся, руки трясутся, ставлю пакеты на пол, согнулась. стою. Мед сестра мне: - а ты чего встала? - схватка у меня, - отвечаю. Она: - и что? ну и что, что схватка. Бери пакеты. Пойдем. Я твои пакеты не понесу.



Еле-еле я доковыляла до приемного покоя. Там меня нужно было оформить. пока меня неторопливо оформляет какая-то молодая дама, в схватке я берусь за дверь и поднываю про себя: - ммм....

Девушка поворачивается ко мне и, вот уж чего не ожидала, и приведу эти слова в точности, говорит: - ... (чего) ты ... (выпендриваешься)? Ты думаешь у тебя схватки?! Да это еще не хватки! еще два часа ночи, первые роды, ты будешь корячиться у нас тут еще до 8, а может и 10 утра. Вот тогда у тебя будут схватки! вот тогда ты поплачешь!



к сведению, родила я через 2 часа после этих слов. дальше - больше. всем делают клизму. Но на всех, извините, в роддоме один толчок. Реально, если двое приехали рожать одновременно, одна будет ждать, пока первая расправится со своими делами. А это процесс так-то долгий. Так вот я ждала. Дождались того, что у меня началась одна сплошная схватка. Сделали. Сижу, значит, я такая там. Заходит мед сестра минут через 5. - ты чего расселась, вставай, пошли. я ей: - ааа..эээто...я еще не все. Она мне: - и что? времени больше нет. Отлично!



снова пакеты в руки в предродовую. как я до нее дошла, честно, не помню. В предродовой рулила всем акушерка. Которая орала постоянно: - ты чего орешь?! ты чего ноги задрала?! ты чего то, чего это! и все это таким тоном, будто я ей миллион должна. Причем, клянусь, в родах я себя вела адекватно, головы не теряла, не бегала по палате и не угрожала никому. Я поднывала, ёжилась, корчилась, но не кричала, не требовала, просто терпела. я готовилась к этому процессу. я знала, что и как будет. примерно, конечно. Но все же.



когда я поняла, что у меня начались потуги, стала просить врача посмотреть меня. На что заорала акушерка: - да она будет тут рожать еще до утра! не смотрите вы ее, не тратьте время! да что ты понимаешь в родах (ко мне)! у тебя первые, ты ничего не знаешь! какие еще потуги! ты всего два часа рожаешь. Но это были потуги. И я знала, что это они. На все мои просьбы снова и снова меня посмотреть, доктор ко мне не подходила, слушаясь акушерку. и только через минут 40, когда я допросилась, она воскликнула: - в родовую ее! у нее полное раскрытие.



туда тоже самой. Залезла на это чертово кресло и лежала с потугами на нем еще долго. Очень долго. Наверное, вечность. Потому что сначала они решили принять роды у другой девушки. а у нее что-то не получалось. Мне из другой части помещения они только орали: - молчи! ноги поставь! молчи! чего ты это, чего то... реально орали.

после родов нас с этой девочкой выкатили в коридор на каталке и оставили спать там на два часа.



Во время родов я вообще не задумывалась о том, как со мной обращаются. я знала, что от этих людей зависит моя жизнь и жизнь моего ребенка. я молчала. не хамила в ответ. Не ругалась и не кричала. Я не из тех девушек, которым палец покажи и сразу слезы. Те, кто меня знают, подтвердят это. Но после родов я стала вспоминать, что было. И у меня вместо счастья, чувства окрыленности и наполненности, возникло чувство, что я грязная, что я гулящая, что я рожала где-то в тюрьме, что меня опплевали, облили грязью... ужасное состояние. Ночами мне снились эти их хамские выражения. Эти их лица, без доли сочувствия. У меня на фоне этого началась жуткая депрессия. я перестала общаться с друзьями. я никуда не выходила и плакала, плакала, плакала...

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Но кроме этого мне было очень больно. уже после. До такой степени, что жить не хотелось. мне сказали, что во время родов я, извиняюсь за подробности, особенно перед мужчинами, не «порвалась». Странно, думаю, ведь у меня ребенок 4 кг родился! Я не могла после роддома ходить, стоять, сидеть, лежать. Ничего не могла. Плакала еще и из-за этого. Боль жуткая преследовала меня все 3 недели. Я думала, что после родов у всех так. и удивлялась, когда мне рассказывали другие девочки, что у них так не было. Через 3 недели я пришла в Женскую консультацию, где наблюдалась всю беременность. Врач меня посмотрела и вынесла вердикт: - все отлично, вы восстановились, идите в спортзал, ведите нормальный образ жизни.

- какой к черту спортзал? - думаю я. - мне очень больно.

и пошла к платному гинекологу. Доктор сразу увидела, что у меня не ушит послеродовый порыв. И он очень большой. и Он естественный. Т.е. было неправильное ведение родовой деятельности. в родах женщин рассекают, чтобы им было легче - это раз. и второе - чтобы они не рвались не туда, куда не надо. А я стала рваться самостоятельно. И по словам этого платного врача, еще бы одна-две потуги - я осталась бы инвалидом, потому что лопнула бы прямая кишка, до которой, собственно, я почти и дорвалась.

мне она посоветовала врача, который мог бы сделать мне операцию. Безусловно, в городскую больницу бесплатно я больше НИКОГДА не пойду, потому что там в отделении гинекологии и работает та, кто у меня роды принимал и этот порыв допустил. Я пошла к врачу. Мне сказали, что дело плохо. Началось воспаление, которое придется лечить. Я лечилась еще полтора месяца, чтобы он смог мне сделать операцию. Понятно, что это деньги, что это время, и что это боль. Которая никуда не уходила. Потом только, спустя три месяца после родов мне под общим наркозом сделали операцию.

и я ощутила двойную боль. Все заживало ужасно больно. как будто я вот-вот родила. А прошло уже ТРИ МЕСЯЦА! за операцию, просто к слову, я заплатила 25 тысяч! Дело не в деньгах. Это правда. Я могла рожать и платно, и в Москве, и где угодно. Но я сама всем доказывала - ЗАЧЕМ?! у нас хорошие врачи! и на что напоролась?!



в то время, когда я должна заниматься нормально своим ребенком, я делаю операции, лечусь, и плачу от боли ночами. Это нормально? Зачем надо было доводить до этого?



Да, мне сейчас тут будут рассказывать, какие у нас есть положительные примеры , и как здорово у многих роды прошли. я сама все это знаю. Но следом за мной к моему платному гинекологу обратились еще 4 девочки. у кого швы загноились, кому тампон затолкали и зашили, у кого что-то забыли... ЧТО ЭТО ТАКОЕ?!



я, конечно, сама больше никогда рожать в Пскове не буду. Если буду вообще после всей этой истории. Но у меня есть на это средства. Или связи. А у многих нет! и что делать тем, у кого нет возможности куда-либо ехать? уповать на судьбу? на счастливый случай? что это за отношение такое??? Вы, товарищи врачи, - женщины! такие же женщины, как и мы! вы же тоже большинство рожали. Неужели нельзя по-человечески отнестись! неужели нельзя выполнить свою работу хотя бы добросовестно! Это вообще-то у нас у многих происходит один раз - рождается ребенок. Мы этого ждем 9 месяцев как минимум! стараемся, бережем себя. А что делаете вы?!



Фух. Высказалась. Теперь еще и в суд пойду. Там тоже поговорю. Я этого так просто не оставлю».