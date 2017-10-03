0
15:02
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым
13:26
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
11:20
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
10:54
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
09:19
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября
19:11
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
17:37
ПАИ и Медиахолдинг Псковской области объявляют о проведении «Народного признания — 2017» и начинают приём заявок
Еще новости
Общество

Почти 2 тысячи вакансий имеются в псковском центре занятости

В псковском центре занятости имеются 1 тыс. 904 вакансии, 366 из них поступили в сентябре. Об этом сообщил представитель центра на координационном совещании у главы Пскова 3 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С начала года в центр обратились 2 тыс. 700 человек, 1 тыс. 85 были признаны безработными, в том числе 676 в сентябре. В прошлом месяце трудоустроить на общественные работы удалось 51 человека.

Также отмечалось, что за сентябрь в Пскове были уволены 334 человека, 232 из них обратились в центр занятости.

Что касается задолженности по заработной плате, то её имеют 6 организаций, наибольшая зафиксирована в ЗАО «ДСК» - 28 млн 824 тыс. рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с Игорем Батовым
03 октября 2017
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
03 октября 2017
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
03 октября 2017
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
03 октября 2017
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября
03 октября 2017
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября 2
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
02 октября 2017
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
ПАИ и Медиахолдинг Псковской области объявляют о проведении «Народного признания — 2017» и начинают приём заявок
02 октября 2017
ПАИ и Медиахолдинг Псковской области объявляют о проведении «Народного признания — 2017» и начинают приём заявок
Светлана Крылова завоевала титул «Миссис Бабушка Псков 2017»
02 октября 2017
Светлана Крылова завоевала титул «Миссис Бабушка Псков 2017»

Идет загрузка...