Почти 2 тысячи вакансий имеются в псковском центре занятости

14:19, 03 октября 2017, ПАИ

В псковском центре занятости имеются 1 тыс. 904 вакансии, 366 из них поступили в сентябре. Об этом сообщил представитель центра на координационном совещании у главы Пскова 3 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С начала года в центр обратились 2 тыс. 700 человек, 1 тыс. 85 были признаны безработными, в том числе 676 в сентябре. В прошлом месяце трудоустроить на общественные работы удалось 51 человека.

Также отмечалось, что за сентябрь в Пскове были уволены 334 человека, 232 из них обратились в центр занятости.

Что касается задолженности по заработной плате, то её имеют 6 организаций, наибольшая зафиксирована в ЗАО «ДСК» - 28 млн 824 тыс. рублей.