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Расследование уголовного дела по факту нападения на ветерана ведётся в Пскове

В Пскове продолжается расследование уголовного дела по факту нападения на ветерана, которое произошло 29 августа на улице Стахановской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заявление о совершенном преступлении поступило от соседки псковича. Полиция незамедлительно приняла меры по его раскрытию, была проведена процессуальная проверка и принято решение возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренные статьей 116 УК РФ (побои). Расследование преступления сразу же было взято на контроль руководством УМВД.

В ходе проведения оперативных мероприятий был установлен гражданин, который нашёл сумку потерпевшего на месте преступления, но его причастность к нападению на пожилого псковича не подтвердилась. В полиции добавили, что фактов хищения пока не усматривается, так как сумка находилась на месте преступления, её пропажу пострадавший обнаружил только дома.

В УМВД отметили, что лица, причастные к совершению данного преступления, до сих пор не установлены. Проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Как стало известно ПАИ, в сентябре у ветерана случился инсульт. На днях он скончался в больнице, куда ранее был госпитализирован по состоянию здоровья.

В УМВД не исключают, что смерть мужчины связана не с нападением на него, а с заболеваниями, от которых он проходил лечение.

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