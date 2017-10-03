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Общество

Руководитель «Свободного берега»: По весне мы пожинаем то, что спилили

«По нормам «коэффициент зеленой зоны» в Пскове должен быть больше чем сумма двух существующих городских лесопарков, что составляет 204 гектара. Об этом в прямом эфире проекта ПАИ-live 3 октября заявил член Общественной палаты Псковской области, председатель совета регионального правозащитного экологического общественного движения «Свободный берег» Игорь Батов, сегодня, 3 октября.

«Площадь Пскова - 9570 га. 117 га - Корытовский лесопарк, Крестовский - 87 га. Промежицкий лес он как бы и не лес вовсе. Вот и сопоставьте площадь города и площадь зеленых зон. Мы по весне пожинаем то, что мы спилили», - отметил Игорь Батов и пояснил, что после зимы на улицах Пскова наблюдается большое количество песка.

«Я приветствую инициативу по организации «зеленого пояса» вокруг Пскова», - добавил член Общественной палаты Псковской области.

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