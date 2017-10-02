Более 61 тонны картофеля вернули в Белоруссию псковские специалисты
3 октября в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии более 61 тонны продовольственного картофеля. Три партии следовали в Ленинградскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причина запрета – предоставление фитосанитарных сертификатов, не подтверждавших необходимое фитосанитарное состояние.
Подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию. Представители владельца груза привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.2 КоАП РФ.