Игорь Батов: Я не в состоянии разорваться на 3,5 тысячи озер

16:29, 03 октября 2017, ПАИ

«Проблемы на берегах остаются, я не в состоянии разорваться на 3,5 тысячи озер», - заявил член Общественной палаты Псковской области, председатель совета регионального правозащитного экологического общественного движения «Свободный берег» Игорь Батов в прямом эфире проекта ПАИ-live 3 октября.

Игорь Батов пояснил, что раньше в финансовом плане активисты жили намного лучше, могли себе позволить поехать и проверить, что творится на берегах. «Если раньше я мог себе позволить тратить 2-5 тысяч рублей в месяц на общественную деятельность, то теперь я пенсионер с 12 тысячами пенсии», - рассказал общественник.

Он заметил, что дело даже не в деньгах и времени, а в поддержке. «Мне поступает шквал звонков о перекопанной дороге на берегу Чудского озера в Гдовском районе. Раньше ею пользовались рыбаки, сейчас питерские хозяева ее перекопали. Там ночью поедешь, и машина уйдет полностью - ямы огромные», - сказал Игорь Батов.