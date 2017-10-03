0
17:46
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
16:13
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
15:02
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:26
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
11:20
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
10:54
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
09:19
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября
Еще новости
Общество

Игорь Батов: Я не в состоянии разорваться на 3,5 тысячи озер

«Проблемы на берегах остаются, я не в состоянии разорваться на 3,5 тысячи озер», - заявил член Общественной палаты Псковской области, председатель совета регионального правозащитного экологического общественного движения «Свободный берег» Игорь Батов в прямом эфире проекта ПАИ-live 3 октября.

Игорь Батов пояснил, что раньше в финансовом плане активисты жили намного лучше, могли себе позволить поехать и проверить, что творится на берегах. «Если раньше я мог себе позволить тратить 2-5 тысяч рублей в месяц на общественную деятельность, то теперь я пенсионер с 12 тысячами пенсии», - рассказал общественник.

Он заметил, что дело даже не в деньгах и времени, а в поддержке. «Мне поступает шквал звонков о перекопанной дороге на берегу Чудского озера в Гдовском районе. Раньше ею пользовались рыбаки, сейчас питерские хозяева ее перекопали. Там ночью поедешь, и машина уйдет полностью - ямы огромные», - сказал Игорь Батов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
03 октября 2017
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
03 октября 2017
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 октября 2017
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
03 октября 2017
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
03 октября 2017
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
03 октября 2017
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября
03 октября 2017
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября 2
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
02 октября 2017
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров

Идет загрузка...