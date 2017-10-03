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Наркопритон на Рижском проспекте в Пскове обнаружили полицейские

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в одном из жилых домов областного центра выявили наркопритон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, его содержали наркозависимый ранее судимый 42-летний мужчина и его 25-летняя жена. Хозяева употребляли наркотики сами и предоставляли свою квартиру на Рижском проспекте наркозависимым лицам для изготовления и употребления наркотических средств. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в данной квартире полиция изъяла наркотические средства в значительном размере, а также предметы, которые использовались для изготовления и употребления наркотиков.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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