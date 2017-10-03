Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
Сегодня, 3 октября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live был член Общественной палаты Псковской области, председатель совета регионального правозащитного экологического общественного движения «Свободный берег» Игорь Батов.
Накануне региональная Общественная палата провела публичные слушания по созданию вокруг Пскова «зеленого пояса» - лесопарковой территории с ограниченным режимом использования. С такой инициативой выступили представители общественного движения «Общероссийский народный фронт». Игорь Батов — активный участник общественных акций в защиту лесных территорий Псковской области, организатор митингов против застройки в Корытовском лесу. В эксклюзивном интервью ПАИ он рассказал о своем опыте борьбы с незаконным строительством, о том, кто перекрывает доступ к озерам в Гдовском районе, почему «Свободный берег» стал менее активно бороться за право «на воду и лес».