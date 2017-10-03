0
17:46
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
16:13
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
15:02
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:26
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
11:20
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
10:54
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
09:19
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября
Еще новости
Общество

Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)

Сегодня, 3 октября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live был член Общественной палаты Псковской области, председатель совета регионального правозащитного экологического общественного движения «Свободный берег» Игорь Батов.

Накануне региональная Общественная палата провела публичные слушания по созданию вокруг Пскова «зеленого пояса» - лесопарковой территории с ограниченным режимом использования. С такой инициативой выступили представители общественного движения «Общероссийский народный фронт». Игорь Батов — активный участник общественных акций в защиту лесных территорий Псковской области, организатор митингов против застройки в Корытовском лесу. В эксклюзивном интервью ПАИ он рассказал о своем опыте борьбы с незаконным строительством, о том, кто перекрывает доступ к озерам в Гдовском районе, почему «Свободный берег» стал менее активно бороться за право «на воду и лес».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Руководитель «Свободного берега»: По весне мы пожинаем то, что спилили Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов 24 молодых специалиста пополнили дошкольные учреждения Псковской области этом году Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО) «Главная по садикам» станет гостем ПАИ-live в 15:00 Дело техники: ПАИ-live с Михаилом Донченко (ВИДЕО) Директор «псковского Сколково» станет гостем ПАИ-live Ямочный бомонд: ПАИ-live с Николаем Мельковым и Дмитрием Цоповым (ВИДЕО) Участники инспекции «Убитых дорог» пробили колёса на трассах в Ярославле и Твери Выборы главы Пскова в прямом эфире покажет ПАИ
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
03 октября 2017
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
03 октября 2017
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 октября 2017
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
03 октября 2017
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
03 октября 2017
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
03 октября 2017
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября
03 октября 2017
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября 2
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
02 октября 2017
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров

Идет загрузка...