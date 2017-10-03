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Общество

Завершился полевой выход сотрудников псковского СОБРа

Завершился полевой выход сотрудников СОБРа отдела Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. В течение недели сотрудники отряда совершенствовали свои профессиональные навыки в условиях, приближенных к боевым. 

В ходе полевого выхода сотрудники СОБРа выполняли нормативы по огневой подготовке и проводили учебные разведывательно-поисковые операции в лесистой местности. Основное внимание  уделено отработке действий по обезвреживанию и задержанию вооруженных преступников как в дневное, так и в ночное время. Проводились занятия по инженерной подготовке, на которых отрабатывалось задачи по обнаружению мин и взрывных устройств. 

По оценке командования, сотрудники СОБРа Росгвардии успешно справились со всеми поставленными задачами и показали высокий уровень подготовки. 

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