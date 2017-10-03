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Общество

Этапы благоустройства пешеходной улицы Застенной поручил проработать глава Пскова

3 октября глава Пскова Иван Цецерский, депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков и заместитель главы администрации Пскова Светлана Исекеева совершили рабочий выезд на улицу Застенную. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, поводом для обсуждения стала инициатива депутата благоустроить пешеходную зону вдоль застенного рва и расположенный рядом сквер.

В частности, депутат Григорий Стороненков поднял вопрос освещенности улицы и благоустройства пешеходной зоны.

Светлана Исекеева отметила, что данная территория входит в зону охраны памятников культурного наследия, поэтому благоустройство улицы будет иметь особенности и ограничения. Глава Пскова дал поручение проработать поэтапное решение вопроса и согласовать все действия с Госкомитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия.

Предполагается, что частичное благоустройство пешеходной улицы Застенной будет реализовано в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

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