Этапы благоустройства пешеходной улицы Застенной поручил проработать глава Пскова

16:37, 03 октября 2017, ПАИ

3 октября глава Пскова Иван Цецерский, депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков и заместитель главы администрации Пскова Светлана Исекеева совершили рабочий выезд на улицу Застенную. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, поводом для обсуждения стала инициатива депутата благоустроить пешеходную зону вдоль застенного рва и расположенный рядом сквер.

В частности, депутат Григорий Стороненков поднял вопрос освещенности улицы и благоустройства пешеходной зоны.

Светлана Исекеева отметила, что данная территория входит в зону охраны памятников культурного наследия, поэтому благоустройство улицы будет иметь особенности и ограничения. Глава Пскова дал поручение проработать поэтапное решение вопроса и согласовать все действия с Госкомитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия.

Предполагается, что частичное благоустройство пешеходной улицы Застенной будет реализовано в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.