Прибалтийский прибор

13:07, 09 октября 2017, ПАИ

Зачем нужны гантели, если есть утюг? Это вопрос из хорошо забытого прошлого, когда с прибором весом до 10 килограммов глажка одежды превращалась в настоящее силовое упражнение. В Псковском музее-заповеднике хранятся около 200 металлических ретроагрегатов. Итак, посмотрим на предшественников электрической техники и почувствуем разницу.

Собранными в коллекции утюгами когда-то пользовались псковичи. Один, изготовленный в Прибалтике в начале XX века, вошел в число экспонатов благодаря жительнице Старого Изборска.

Любопытный прибор, похожий на маленькую печку, предназначался для глажения верхней одежды — различных пальто и курток. Этот так называемый духовой утюг был не только очень тяжёлым, но и заметно чадил. Впрочем, несмотря на очевидные недостатки, с ним быт предков становился более комфортным.

Устройство утюга достаточно простое. Внутрь корпуса с проволочной решёткой закладываются раскалённые берёзовые угли. Для лучшей тяги увесистое приспособление снабжено трубой.

Процесс выпрямления ткани, мягко говоря, был трудоёмким, но люди стремились выглядеть опрятно, и поэтому не ленились. Куда сложнее было обзавестись такой важной в хозяйстве, но дорогой вещью. Наличие утюга в доме, между прочим, считалось символом достатка. Особенно ценился спиртовой, однако широкого распространения он не получил. Мало того, что стоил как небольшая отара овец, да ещё и алкоголь испарялся.

Первое же упоминание о металлическом утюге в России встречается в книге записей расходов монаршей особы и датировано 10 февраля 1636 года: «Кузнецу Ивашке Трофимову выдано 5 алтын, а он за те деньги заделал в царицыну палату утюг железный». Новый виток в развитии начался в конце XIX века — тогда был выпущен прибор с электронагревом. Со временем он эволюционировал и, наконец, в продаже появились знакомые нам не понаслышке, лёгкие, мощные и безопасные модели. И, кажется, что может быть лучше и удобнее? Поживём — увидим.

Псковское агентство информации благодарит за предоставленную информацию заведующую отделом научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника Ольгу Васильеву и старшего научного сотрудника, хранителя фонда металла Людмилу Данилову.