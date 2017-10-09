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Культура

Прибалтийский прибор

Зачем нужны гантели, если есть утюг? Это вопрос из хорошо забытого прошлого, когда с прибором весом до 10 килограммов глажка одежды превращалась в настоящее силовое упражнение. В Псковском музее-заповеднике хранятся около 200 металлических ретроагрегатов. Итак, посмотрим на предшественников электрической техники и почувствуем разницу.

Собранными в коллекции утюгами когда-то пользовались псковичи. Один, изготовленный в Прибалтике в начале XX века, вошел в число экспонатов благодаря жительнице Старого Изборска.

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Любопытный прибор, похожий на маленькую печку, предназначался для глажения верхней одежды — различных пальто и курток. Этот так называемый духовой утюг был не только очень тяжёлым, но и заметно чадил. Впрочем, несмотря на очевидные недостатки, с ним быт предков становился более комфортным.

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Устройство утюга достаточно простое. Внутрь корпуса с проволочной решёткой закладываются раскалённые берёзовые угли. Для лучшей тяги увесистое приспособление снабжено трубой.

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Процесс выпрямления ткани, мягко говоря, был трудоёмким, но люди стремились выглядеть опрятно, и поэтому не ленились. Куда сложнее было обзавестись такой важной в хозяйстве, но дорогой вещью. Наличие утюга в доме, между прочим, считалось символом достатка. Особенно ценился спиртовой, однако широкого распространения он не получил. Мало того, что стоил как небольшая отара овец, да ещё и алкоголь испарялся.

Фото Андрея Степанова

Первое же упоминание о металлическом утюге в России встречается в книге записей расходов монаршей особы и датировано 10 февраля 1636 года: «Кузнецу Ивашке Трофимову выдано 5 алтын, а он за те деньги заделал в царицыну палату утюг железный». Новый виток в развитии начался в конце XIX века — тогда был выпущен прибор с электронагревом. Со временем он эволюционировал и, наконец, в продаже появились знакомые нам не понаслышке, лёгкие, мощные и безопасные модели. И, кажется, что может быть лучше и удобнее? Поживём — увидим.

 

Псковское агентство информации благодарит за предоставленную информацию заведующую отделом научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника Ольгу Васильеву и старшего научного сотрудника, хранителя фонда металла Людмилу Данилову.

Анна Цветкова
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История в металле Герой военного времени Икона радости Русская манера Наутилус для Марфы Чистейший образец Дар в вечность Оружие Победы Хрупкий портрет Святой запаса
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