Иван Цецерский занял первую строчку в сентябрьском медиарейтинге глав столиц Северо-Запада

17:56, 03 октября 2017, ПАИ

По итогам сентября глава Пскова Иван Цецерский занял первое место в медиарейтинге руководителей столиц субъектов Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия».

Составители рейтинга отметили, что в сентябре депутаты Псковской городской Думы шестого созыва избрали Ивана Цецерского главой Пскова. Также баллов ему добавило поздравление от губернатора Псковской области Андрея Турчака с «уверенным избранием».

На второй строчке рейтинга по итогам сентября оказался глава Калининграда Александр Ярощук, замкнула тройку лидеров глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Вошёл в рейтинг и глава администрации Пскова Игорь Калашников. Он занял 9-е место.

Замыкает список расположившийся на 12-й строчке глава Нарьян-Мара Олег Белаг.

Отметим, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41 тыс. 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.