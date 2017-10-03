Белорус попытался угнать ВАЗ, находясь в гостях в Невельском районе

16:44, 03 октября 2017, ПАИ

Сотрудники МО МВД России «Невельский» по подозрению в попытке совершения угона автомобиля задержали гражданина Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, этот 41-летний мужчина приехал в гости в деревню Ермошино, где утром 2 октября попытался уехать на чужом ВАЗ-21213, стоявшем возле одного из домов. Машина не была закрыта, а ключ оставался в замке зажигания. Однако, угнать транспортное средство злоумышленнику помешал местный житель из соседнего дома, который вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка по «горячим следам» задержали подозреваемого.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела.