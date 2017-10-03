0
15:06
Как калечат и унижают в Псковском перинатальном центре, рассказала молодая мама
22:00
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские
09:07
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
09:34
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
09:11
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
13:02
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
10:52
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
Еще новости
Происшествия

Белорус попытался угнать ВАЗ, находясь в гостях в Невельском районе

Сотрудники МО МВД России «Невельский» по подозрению в попытке совершения угона автомобиля задержали гражданина Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, этот 41-летний мужчина приехал в гости в деревню Ермошино, где утром 2 октября попытался уехать на чужом ВАЗ-21213, стоявшем возле одного из домов. Машина не была закрыта, а ключ оставался в замке зажигания. Однако, угнать транспортное средство злоумышленнику помешал местный житель из соседнего дома, который вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка по «горячим следам»  задержали подозреваемого.

 В настоящее время решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как калечат и унижают в Псковском перинатальном центре, рассказала молодая мама
03 октября 2017
Как калечат и унижают в Псковском перинатальном центре, рассказала молодая мама 58
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские
02 октября 2017
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские 1
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
26 сентября 2017
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
25 сентября 2017
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии 2
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
20 сентября 2017
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области 3
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
18 сентября 2017
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках 1
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
16 сентября 2017
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
15 сентября 2017
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле

Идет загрузка...