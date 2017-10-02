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«Псковэнерго» обеспечит мощность новому спорткомплексу в Великих Луках

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечит мощность новому физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком и бассейном. Он будет располагаться в Северном микрорайоне Великих Лук в переулке Пескарева. об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Заявка на подключение спортивного сооружения поступила от ООО «Газпром инвестгазификация». Объекту будет выделена запрашиваемая мощность 971,5 кВт.

Электроснабжение комплекса будет осуществляться по второй категории надежности. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам. Источником электроснабжения станет подстанция 110 кВ № 348 «ВЗЩА». Для создания внешней схемы электроснабжения будет построена двухтрансформаторная блочная подстанция 10/0,4 кВ и проложены кабельные линии.

Общая площадь здания составит 6 561 квадратный метр и будет включать в себя ледовую арену, два бассейна – один для физкультурно-оздоровительного плавания, а второй для обучения. Также здесь будет расположен и зал сухого плавания. Первый этаж, согласно проекту, будет полностью доступен для маломобильных групп населения.

На втором этаже будут располагаться два зала: тренажерный, который полностью оснастят современным оборудованием и зал для групповых занятий. Их максимальная пропускная способность составит 50 человек за смену.

Ожидается, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет сдан в эксплуатацию в первой половине 2018 года.

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