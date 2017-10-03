Общественник: Рубка деревьев в Пскове — нормальный процесс

17:22, 03 октября 2017, ПАИ

«Рубка деревьев в Пскове - нормальный процесс, во время благоустройства их иногда просто невозможно оставить», - заявил член Общественной палаты Псковской области, руководитель движения «Свободный берег» Игорь Батов в эфире проекта ПАИ-live 3 октября. При этом он подчеркнул, что если были срублены 100 деревьев, то посадить нужно 200.

«У нас же дома сдают без единого деревца во дворах,- возмутился Игорь Батов. - Это же ужас, что творится на Владимирской-Никольской, там даже автобус не проедет, такую сделали узкую дорожку и дома стоят окно в окно».