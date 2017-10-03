0
17:46
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
16:13
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
15:02
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:26
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
11:20
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
10:54
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
09:19
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября
Еще новости
Общество

Общественник: Рубка деревьев в Пскове — нормальный процесс

«Рубка деревьев в Пскове - нормальный процесс, во время благоустройства их иногда просто невозможно оставить», - заявил член Общественной палаты Псковской области, руководитель движения «Свободный берег» Игорь Батов в эфире проекта ПАИ-live 3 октября. При этом он подчеркнул, что если были срублены 100 деревьев, то посадить нужно 200.

«У нас же дома сдают без единого деревца во дворах,- возмутился Игорь Батов. - Это же ужас, что творится на Владимирской-Никольской, там даже автобус не проедет, такую сделали узкую дорожку и дома стоят окно в окно».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
03 октября 2017
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
03 октября 2017
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 октября 2017
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
03 октября 2017
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
03 октября 2017
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
03 октября 2017
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября
03 октября 2017
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября 2
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
02 октября 2017
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров

Идет загрузка...