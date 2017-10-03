О порядке поступления рассказали школьникам представители Псковского филиала Академии ФСИН

18:26, 03 октября 2017, ПАИ

Сотрудники учреждений УФСИН России по Псковской области проводят встречи с учащимися школ, на которых рассказывают о службе в уголовно-исполнительной системе, о ее преимуществах и о порядке поступления Академию ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам сотрудников учреждения, в Псковский филиал Академии возможность поступить имеют выпускники школ 2018 года, а также молодые люди до 25 лет (после армии или после окончания профессионального училища).

Для поступления на специальность «Юриспруденция» с 4-летним периодом обучения необходимо сдать вступительные испытания в форме ЕГЭ по обществознанию, русскому языку и истории.

Ознакомиться с условиями поступления можно на официальном сайте УФСИН России по Псковской области в разделе «Для абитуриентов».