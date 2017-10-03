0
20:14
Работник McDonald’s раскрыл способ получить свежий заказ как в этой сети быстрого питания
19:44
Новогодний корпоратив в Пскове: вкусная еда и беззаботное веселье
17:46
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
16:13
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
15:02
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:26
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
11:20
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
Еще новости
Общество

О порядке поступления рассказали школьникам представители Псковского филиала Академии ФСИН

Сотрудники учреждений УФСИН России по Псковской области проводят встречи с учащимися школ, на которых рассказывают о службе в уголовно-исполнительной системе, о ее преимуществах и о порядке поступления Академию ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам сотрудников учреждения, в Псковский филиал Академии возможность поступить имеют выпускники школ 2018 года, а также молодые люди до 25 лет (после армии или после окончания профессионального училища).

Для поступления на специальность «Юриспруденция» с 4-летним периодом обучения необходимо сдать вступительные испытания в форме ЕГЭ по обществознанию, русскому языку и истории.

Ознакомиться с условиями поступления можно на официальном сайте УФСИН России по Псковской области в разделе «Для абитуриентов».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Работник McDonald’s раскрыл способ получить свежий заказ как в этой сети быстрого питания
03 октября 2017
Работник McDonald’s раскрыл способ получить свежий заказ как в этой сети быстрого питания
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
03 октября 2017
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
03 октября 2017
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 октября 2017
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
03 октября 2017
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
03 октября 2017
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
03 октября 2017
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября
03 октября 2017
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября 3

Идет загрузка...