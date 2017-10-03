Псковская общественность поддержала инициативу ОНФ о создании «зеленого щита»

17:42, 03 октября 2017, ПАИ

В Общественной палате Псковской области состоялись слушания по вопросу создания на территории Пскова и Спицинской волости Гдовского района лесопарковых зеленых поясов. В общественных слушаниях приняли участие представители регионального отделения Общероссийского народного фронта, члены общественных палат Пскова и Псковской области, представители НКО, ветеранских организаций, депутаты местных органов самоуправления, представители администраций муниципалитетов и региона, представители общественности и неравнодушные граждане. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Участники слушаний поддержали идею ОНФ о создании таких поясов. «В ходе обсуждения говорили о несовершенстве действующего законодательства, необходимости внесения в него поправок на федеральном и региональном уровнях, о разграничении полномочий в землепользовании между муниципальными и областными властями, об ужесточении практических мер природоохранной прокуратуры по фактам нарушения закона в этой сфере», – рассказал член регионального штаба ОНФ Валерий Павлов.

Напомним, федеральный закон о создании «зеленых щитов», подготовленный экспертами ОНФ, был принят в прошлом году, в июле текущего года были внесены поправки к нему. В «зеленые щиты» включаются не только леса, но и рекреационные зоны, территории зеленых насаждений больниц, образовательных учреждений, реки и водоохранные зоны, озера, природные ландшафты. На этих территориях запрещается сплошная рубка леса, разработка месторождений полезных ископаемых, размещение объектов хранения и утилизации отходов 1-3 классов опасности, размещение свалок и другое. Кроме того, устанавливается обязательство проводить лесовосстановительные мероприятия в приоритетном порядке.

Глава сельского поселения Спицинская волость Гдовского района Псковской области выступил с информацией о проекте создания такого лесопаркового зеленого пояса на территории возглавляемой им волости.

По итогам общественных обсуждений рабочей группе Общественной палаты Псковской области рекомендовано продолжить более углубленное изучение поднятых проблем, организовать выезд в Спицинскую волость Гдовского района для обсуждения их с населением. Вопросы о создании лесопарковых зеленых поясов в Пскове и Спицинской волости Гдовского района вынесены на пленарное заседание Общественной палаты Псковской области в ноябре 2017 года.

Эксперты ОНФ намерены держать на контроле создание в Псковской области «зеленого щита».