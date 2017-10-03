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Общество

Зарегистрированы все шесть кандидатов на выборы главы Гдовского района

Территориальная избирательная комиссия Гдовского района завершила регистрацию кандидатов для участия в выборах главы муниципалитета. Как сообщается на сайте Избирательной комиссии Псковской области, процедуру регистрации прошли все 6 выдвиженцев.

Таким образом, бороться за пост главы района будут бороться выдвинутый «Единой Россией» первый заместитель главы района Николай Капитонов, кандидат от «Яблока» глава городского поселения «Гдов» Юрий Павлов, представитель ЛДПР медработник Сланцевской больницы  (Ленинградская область) Жанна Романчук. От партии «Коммунисты России» на выборы идёт первый секретарь комитета регионального отделения этого политического объединения Дмитрий Иванов, от партии «Родина»  -  руководитель её областного отделения Константин Вилков. «Партии Роста» на выборах представит директор ООО «ПХМК «Карельский гранит-Псков» Игорь Романов.

Напомним, что досрочные выборы главы Гдовского района состоятся 12 ноября. Необходимость в их проведении возникла в связи с тем, что 25 июля Собрание депутатов Гдовского района приняло отставку главы района Михаила Разумнова. Он написал заявление о сложении полномочий.

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