Жителям Опочецкого района рассказали о пожарной безопасности

19:31, 03 октября 2017, ПАИ

3 октября 2017 года сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с главой сельского поселения «Пригородная волость» в деревне Гребени Опочецкого района проведён профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проведён сход граждан, в котором приняло участие 7 человек, осуществлён обход 10 жилых домов, проинструктировано 12 человек.

Распространено 50 информационных листовок по соблюдению требований пожарной безопасности. Профилактическая работа проводилась по темам: «Соблюдение требований пожарной безопасности в быту в осеннее – зимний период», «Соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации печного отопления, электрооборудования, использовании газового оборудования», «Недопущение неосторожного обращения с огнём и предупреждение детской шалости с огнём».

Также гражданам напомнили требования пожарной безопасности к содержанию территорий, и об опасности разведения костров ближе 50 метров от объектов.