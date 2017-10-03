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Общество

В Пскове определили лучших полицейских-самбоистов

Соревнования по самбо прошли в УМВД России по Псковской области. В рамках Спартакиады УМВД России по Псковской области на базе учебно-спортивного центра Управления определились лучшие мастера этого вида борьбы. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе ведомства.

В командном зачете первое место заняли представители  ОМВД  России по Псковскому району, на втором месте  -  команда Управления по контролю за оборотом наркотиков  УМВД России по Псковской области и 3-е место досталось  спортсменам из  ОМВД России по городу Великие Луки.

Команды-победительницы будут награждены переходящим кубком и дипломами,  а победители  в личном зачете –  почетными  грамотами.

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