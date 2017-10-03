В Пскове определили лучших полицейских-самбоистов

19:34, 03 октября 2017, ПАИ

Соревнования по самбо прошли в УМВД России по Псковской области. В рамках Спартакиады УМВД России по Псковской области на базе учебно-спортивного центра Управления определились лучшие мастера этого вида борьбы. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе ведомства.

В командном зачете первое место заняли представители ОМВД России по Псковскому району, на втором месте - команда Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и 3-е место досталось спортсменам из ОМВД России по городу Великие Луки.

Команды-победительницы будут награждены переходящим кубком и дипломами, а победители в личном зачете – почетными грамотами.