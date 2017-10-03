Псковская Детская художественная школа отмечает свой 50-летний юбилей

19:45, 03 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 3 октября, Детская художественная школа отмечает свой 50-летний юбилей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава Пскова Иван Цецерский поздравил педагогический коллектив школы, отметив, что труд педагога в творческой сфере заслуживает самых искренних слов признательности, его трудно переоценить.

«За 50 лет учреждение многого достигло, а коллектив и руководитель школы Олег Цветков не привыкли останавливаться на достигнутом. О Детской художественной школе и ее выпускниках знают далеко за пределами нашей страны. Это настоящая гордость и достояние культуры Пскова», - отметил Глава заслуги коллектива учреждения.

Директор Детской художественной школы Олег Цветков, обращаясь к присутствующим в зале, подчеркнул, что 50-летие Детской художественной школы - это значимое событие для города. «50 лет назад наша школа была как бумажный кораблик - никто не знал, куда забросят его волны. А сейчас она превратилась в большой современный корабль с хорошей командой, где каждый на своем месте работает по призванию», - отметил Олег Цветков и поблагодарил коллег за творческий труд в деле обучения детей.

«Детская художественная школа выпустила много талантливых учеников, которые продолжили обучение в профильных ВУЗах. Для кого‐то обучение в школе дает возможность постичь азы художественного творчества, развить талант, а другие выбирают изобразительное искусство делом своей жизни», - добавила директор Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова.

Добавим, Детская художественная школа была основана в 1967 года псковским художником-графиком Валентином Васильевым. Это старейшее учебное заведение не только города, но и области, дающее начальное художественное образование. За четыре года обучения дети изучают печатную графику, акварельную живопись, декоративно-прикладную и станковую композицию, лепку глиняной игрушки, орнамент, пэчворк, батик, керамику, графический дизайн, компьютерную графику, историю изобразительного искусства и многое другое. В 2015 году Детская школа искусств города Пскова вошла в число победителей всероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».