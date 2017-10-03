5 октября в Пскове состоится День открытых дверей Университета третьего возраста

19:52, 03 октября 2017, ПАИ

5 октября 2017 года в 12.00 часов Региональное отделение ООО Союз пенсионеров России проводит День открытых дверей Университета третьего возраста «Будем дружнее, мудрее и крепче». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

Торжественное собрание состоится в актовом зале отделения Пенсионного фонда РФ по адресу: г. Псков, ул. Петровская д.53, 4-ый этаж.

К участию в приглашены слушатели Университета третьего возраста, руководители и преподаватели факультетов Университета, партнеры регионального отделения. В заключение мероприятия выступит народный хоровой самодеятельный коллектив «С песней по жизни» из Пыталово.

Напомним, Университет третьего возраста был создан в 2007 году. Его просветительские программы нацелены на преодоление негативных последствий старения, формирования активной позиции и вовлечение пожилых людей в общественную жизнь региона.

В настоящее время университет просвещает более тысячи пенсионеров разных национальностей на 11 факультетах. Планируется, что всего по области в этом учебном году обучение в университете пройдут более 1500 пенсионеров.