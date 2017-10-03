В Псковской универсальной библиотеке 4 октября презентуют краеведческий сборник
4 октября в 15.00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки состоится презентация краеведческих изданий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.
Сборник «Времени вечные крылья. Литературные портреты псковских писателей», посвящённый полувековому юбилею Союза писателей России, представит председатель Псковского регионального отделения Союза писателей Игорь Смолькин.
С литературно-художественным календарем на будущий год «Псков-2018» участников мероприятия познакомит составитель Ирэна Панченко. В календаре указаны сведения о памятных и знаменательных датах и событиях города Пскова. В издании представлены репродукции картин псковских художников, сопровождают художественное оформление поэтические миниатюры.