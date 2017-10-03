0
20:14
Работник McDonald’s раскрыл способ получить свежий заказ как в этой сети быстрого питания
19:44
Новогодний корпоратив в Пскове: вкусная еда и беззаботное веселье
17:46
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
16:13
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
15:02
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:26
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
11:20
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
Еще новости
Общество

В Псковской универсальной библиотеке 4 октября презентуют краеведческий сборник

4 октября в 15.00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки состоится презентация краеведческих изданий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Сборник «Времени вечные крылья. Литературные портреты псковских писателей», посвящённый полувековому юбилею Союза писателей России, представит председатель Псковского регионального отделения Союза писателей Игорь Смолькин.

С литературно-художественным календарем на будущий год «Псков-2018» участников мероприятия познакомит составитель Ирэна Панченко. В календаре указаны сведения о памятных и знаменательных датах и событиях города Пскова. В издании представлены репродукции картин псковских художников, сопровождают художественное оформление поэтические миниатюры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Работник McDonald’s раскрыл способ получить свежий заказ как в этой сети быстрого питания
03 октября 2017
Работник McDonald’s раскрыл способ получить свежий заказ как в этой сети быстрого питания
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
03 октября 2017
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
03 октября 2017
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 октября 2017
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
03 октября 2017
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
03 октября 2017
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
03 октября 2017
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября
03 октября 2017
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября 3

Идет загрузка...