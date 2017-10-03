Как пользоваться телефоном за рулем объяснили псковским водителям

20:05, 03 октября 2017, ПАИ

ГИБДД напоминает водителям, как следует пользоваться телефоном, находясь за рулем автомобиля. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, наиболее частой причиной возникновения ДТП на дорогах является невнимательность водителя. И как следствие, он вовремя может не заметить пешехода или другое транспортное средство, а это чревато серьезными последствиями. В ряду факторов, которые могут отвлечь водителя от дорожной ситуации, не последнее место занимают телефонные звонки и использование мобильного телефона без соблюдения соответствующих правил.

Как показала статистика, подавляющее большинство водителей, отвечая на звонок, берут в руку телефон и ведут переговоры по ходу движения.

Что касается законодательного регулирования звонков по телефону, то оно устанавливается Правилами дорожного движения, а именно - в пункте 2.7 ПДД. Там указывается перечень действий, которые запрещаются водителю во время движения автомобиля. В их числе - и использование телефона, если он не оборудован специальным держателем, позволяющим разговаривать по нему дистанционно, не беря аппарат в руки. Причем, речь идет не только о телефонных переговорах, но и об использовании других функций (например, отправка или чтение СМС-сообщений).

Административное наказание в виде штрафа в сумме 1500 рублей предусмотрено статьёй 12.36.1 КоАП за то, что водитель разговаривает по телефону, взяв его в руку, во время движения автомобиля.

ГИБДД УМВД России по городу Пскову напоминает, что при телефонном общении, находясь за рулем автомашины, нужно использовать специальные гарнитуры, которые позволяют пользоваться телефоном, не беря его в руки.