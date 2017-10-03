0
20:14
Работник McDonald’s раскрыл способ получить свежий заказ как в этой сети быстрого питания
19:44
Новогодний корпоратив в Пскове: вкусная еда и беззаботное веселье
17:46
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
16:13
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
15:02
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:26
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
11:20
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
Еще новости
Общество

Как пользоваться телефоном за рулем объяснили псковским водителям

ГИБДД напоминает водителям, как следует пользоваться телефоном, находясь за рулем автомобиля. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, наиболее частой причиной возникновения ДТП на дорогах является невнимательность водителя.  И как следствие, он вовремя может не заметить пешехода или другое транспортное средство, а это чревато серьезными последствиями. В ряду факторов, которые могут отвлечь водителя от дорожной ситуации, не последнее место занимают телефонные звонки и использование мобильного телефона без соблюдения соответствующих правил.

Как показала статистика, подавляющее большинство водителей, отвечая на звонок, берут в руку телефон и ведут переговоры по ходу движения.

Что касается законодательного регулирования звонков по телефону, то оно устанавливается Правилами дорожного движения, а именно - в пункте 2.7 ПДД. Там указывается перечень действий, которые запрещаются водителю во время движения автомобиля. В их числе - и использование телефона, если он не оборудован специальным держателем, позволяющим разговаривать по нему дистанционно, не беря аппарат в руки. Причем, речь идет не только о телефонных переговорах, но и об использовании других  функций  (например, отправка или чтение СМС-сообщений).

Административное наказание в виде штрафа в сумме 1500 рублей предусмотрено статьёй 12.36.1 КоАП за то, что водитель разговаривает по телефону, взяв его в руку, во время движения автомобиля.

ГИБДД УМВД России по городу Пскову напоминает, что при телефонном общении, находясь за рулем автомашины, нужно использовать специальные гарнитуры, которые позволяют пользоваться телефоном, не беря его в руки. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Работник McDonald’s раскрыл способ получить свежий заказ как в этой сети быстрого питания
03 октября 2017
Работник McDonald’s раскрыл способ получить свежий заказ как в этой сети быстрого питания
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
03 октября 2017
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
03 октября 2017
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 октября 2017
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
03 октября 2017
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
03 октября 2017
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
03 октября 2017
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября
03 октября 2017
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября 3

Идет загрузка...