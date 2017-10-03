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Общество

Работник McDonald’s раскрыл способ получить свежий заказ как в этой сети быстрого питания

Работник McDonald’s раскрыл способ получить свежий заказ как в этой сети быстрого питания, так и, вероятно, в других подобных заведениях.

Для этого нужно во время оплаты попросить квитанцию, заявил сотрудник ресторана в Лондоне Камран Адан (Kamran Adan). По его словам, такие просьбы, как правило, звучат от тайных покупателей, передает Independent. Последние, как известно, оценивают качество еды, опретивность работы персонала и прочие факторы, влияющие на заработную плату и карьерный рост сотрудников общепита.

Причем «инспекторы», согласно источнику, являются в рестораны в пиковые часы - на обед и ужин.

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