Работник McDonald’s раскрыл способ получить свежий заказ как в этой сети быстрого питания

20:14, 03 октября 2017, ПАИ

Работник McDonald’s раскрыл способ получить свежий заказ как в этой сети быстрого питания, так и, вероятно, в других подобных заведениях.

Для этого нужно во время оплаты попросить квитанцию, заявил сотрудник ресторана в Лондоне Камран Адан (Kamran Adan). По его словам, такие просьбы, как правило, звучат от тайных покупателей, передает Independent. Последние, как известно, оценивают качество еды, опретивность работы персонала и прочие факторы, влияющие на заработную плату и карьерный рост сотрудников общепита.

Причем «инспекторы», согласно источнику, являются в рестораны в пиковые часы - на обед и ужин.