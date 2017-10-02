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Культура

В Санкт-Петербурге выставят картину из псковского музея-заповедника

5 октября в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов состоится открытие выставки «Величайший интуитивист эпохи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского государственного музея-заповедника.Выставка приурочена к 100-летию двух русских революций – Февральской и Октябрьской, ставших переломными событиями истории XX века. 

Из собрания Псковского музея-заповедника на выставке представлена картина «Крик Змия» (1913-1914). В музей картина поступила в 1919 году из музея Академии Художеств. В 1915 году работа экспонировалась на выставке объединения «Мир искусства», в 1975 году – на персональной выставке Николая Константиновича в Государственном Русском музее.

Посетить выставку можно с 5 октября 2017 по 11 марта 2018 года.

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