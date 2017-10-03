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Общество

Роспотребнадзор признал спиннеры безопасными для психики детей

Эксперты Роспотребнадзора не считают спиннеры опасными для психики детей. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По результатам экспертизы установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка, а повышенный интерес к ней носит кратковременный характер», - сказали в пресс-службе.

В то же время, отмечают эксперты, спиннеры нужно с осторожностью давать маленьким детям, поскольку случаи вреда могут быть связаны с поломкой игрушки и механическими повреждениями различных частей тела ребенка ее деталями.

В ведомстве рассказали, что ранее, в преддверии нового учебного года, «учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества по поводу агрессивного продвижения спиннеров», Роспотребнадзор направил запрос о возможном их влиянии на детское здоровье в научно-исследовательские организации в сфере охраны здоровья детей.

Аналогичные инструкции через месяц после выхода рекомендаций Роспотребнадзора дала и Американская комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC), добавили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали родителям не приобретать спиннеры с рук и следить за тем, чтобы дети случайно не проглотили эту игрушку.

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