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Общество

Россельхознадзор обнаружил вспышку АЧС в Псковской области

Россельхознадзор вновь обнаружил африканскую чуму свиней (АЧС) в свином шпике на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

«В результате лабораторных исследований в пробах продукции животного происхождения (шпик свиной соленый), принадлежащей предпринимателям, осуществляющим деятельность в Великолукском и Невельском районах Псковской области, выделен геном вируса АЧС», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор ранее уже выявлял вспышки АЧС в этом регионе. В конце сентября ведомство выявило геном вируса в свином шпике, отобранном на территории центрального рынка в городе Великие Луки.

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