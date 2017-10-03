Россельхознадзор обнаружил вспышку АЧС в Псковской области

20:39, 03 октября 2017, ПАИ

Россельхознадзор вновь обнаружил африканскую чуму свиней (АЧС) в свином шпике на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

«В результате лабораторных исследований в пробах продукции животного происхождения (шпик свиной соленый), принадлежащей предпринимателям, осуществляющим деятельность в Великолукском и Невельском районах Псковской области, выделен геном вируса АЧС», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор ранее уже выявлял вспышки АЧС в этом регионе. В конце сентября ведомство выявило геном вируса в свином шпике, отобранном на территории центрального рынка в городе Великие Луки.