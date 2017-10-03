В Цевло отметили Праздник урожая

21:45, 03 октября 2017, ПАИ

В Цевло прошел традиционный Праздник урожая, в подготовке которого приняли активное участие жители деревни. Как сообщили Псковскому агентству информации в заповеднике «Полистовский», в рамках празднования была организована выставка овощей и фруктов, цветочных композиций и икебан, детских поделок и домашних заготовок.

Специалисты Полистовского заповедника организовали эколого-образовательную площадку для посетителей праздника. Юные жители деревни познакомились в игровой интерактивной форме с тем, как готовятся обитатели заповедника к зиме, а также научились делать забавных совушек из шишек. Большой интерес аудитории вызвала выставка фотографий заповедного Полистовья.

На площадке Клуба «Душа» Бежаницкого РЦК Вера Максимова познакомила участников с традициями создания праздничных куколок «Крупянички» и «Хозяина». Такую пару кукол делала хозяйкой дома в честь собранного урожая злаковых культур. В дни осеннего равноденствия, когда снова день становится равным ночи, по всей Руси в деревнях чествовали Солнце, прощались с летним теплом, встречали золотую, но холодную осень и отмечали самый хлебосольный народный праздник Осенины.

Добрую традицию угощения гостей на деревенских праздниках продолжили Валентина и Михаил Потемкины. Они провели кулинарный мастер-класс и познакомили участников с современными технологиями, благодаря которым можно приготовить продукты, сохранив в них все самые полезные свойства. Также на мероприятии прошла дегустация натурального яблочного сока и вкуснейшего меда, собранного во время цветения болотных трав, большинство из которых обладают целебными свойствами.

Праздник урожая стал вторым событием в рамках проекта «Деревня добротой богата», возрождающим традиционные деревенские праздники. Организаторы благодарят всех участников за помощь в организации и сохранении добрых традиций деревни.