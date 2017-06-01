В Локнянском районе выполняется ремонт участка автомобильной дороги Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки
В Локнянском районе ООО «АДП» выполняет работы по восстановлению верхних слоёв асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки протяженностью 1,5 км проходящий через поселок Локню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного комитета Псковской области по транспорту.
На данный момент выполняются работы укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.