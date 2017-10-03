В псковском ФСИН состоялись учебно-методические сборы с начальниками караулов

21:03, 03 октября 2017, ПАИ

На проведенных теоретических и практических занятиях, до участников сборов были доведены обзорные документы ФСИН России, касающиеся осуществления конвоирования и специальных перевозок, нормативные документы, регламентирующие деятельность должностных лиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На практике были отработаны вопросы несения службы при перемещении осужденных и заключенных на спецавтомобилях, а именно действия по осмотру спецавтотранспорта и при происшествиях, в том числе, при пресечении попытки побега.

По окончанию сборов у участников сборов приняты зачеты по знанию нормативно-правовых актов, знанию материальной части огнестрельного оружия и физической подготовке.

Добавим, данная категория сотрудников назначается как от специального подразделения по конвоированию, так и от исправительных учреждений и следственных изоляторов области.