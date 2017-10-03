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Названы лучшие российские новостные программы

Лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа» стали «Вести недели» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК), обойдя ближайших конкурентов - «Воскресное время» (Первый канал) и «Добров в эфире» (РЕН ТВ). Как передает «Интерфакс», в ГЦКЗ «Россия» прошла торжественная церемония вручения телепремии ТЭФИ в категории «Вечерний прайм».

Победителем в категории «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы» стал Андрей Добров («Добров в эфире», РЕН ТВ). В этой номинации также были представлены Ирада Зейналова («Итоги недели с Ирадой Зейналовой», НТВ), Валерий Фадеев («Воскресное время», Первый канал) и Сергей Брилев («Вести в субботу с Сергеем Брилевым», Россия 1).

Статуэтку «Орфея» в номинации «Информационная программа» получила программа «Время» (Первый канал), опередив «Сегодня» (НТВ) и «Вести» (Россия 1). В номинации «Ведущий информационной программы» победу одержал Дмитрий Борисов («Вечерние новости», Первый канал), за первое место с ним боролись Елена Спиридонова («Сегодня», НТВ) и Андрей Кондрашов («Вести», «Россия 1»).

Лучшим интервьюером признан Владимир Соловьев, ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1. Его соперниками были Наиля Аскер-Заде («В рабочий полдень», Россия 24) и Юлия Меньшова («Наедине со всеми», Первый канал).

Программа «60 минут» («Россия 1») стала лучшим общественно-политическим ток-шоу прайм-тайма. В этой номинации она соперничала с «Первой студией» (Первый канал) и «Красным проектом» (ТВ Центр). Лучшими ведущими общественно-политического ток-шоу прайм-тайма жюри ТЭФИ признало журналистов сразу двух программ: Ольгу Скабееву с Евгением Поповым («60 минут», «Россия 1»), и Романа Бабаяна («Право голоса», ТВ Центр). На победу в этой категории претендовал также Артем Шейнин («Первая студия», Первый канал).

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