4 октября с 6:00 на Кузнецкой в Пскове ограничат движение

21:29, 03 октября 2017, ПАИ

4 октября с 6:00 и до окончания ремонтных работ в Пскове вводится частичное ограничение движения автотранспорта на участке улицы Кузнецкой от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого, связанное с необходимостью устранения аварийной ситуации на теплотрассе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ограничение движения не затронет общественный транспорт. Управление городского хозяйства обращается к горожанам с просьбой с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, водителям - быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения.