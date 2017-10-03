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Общество

Псковичи взяли «золото» на на 4-й спартакиаде пенсионеров

Команда Псковского областного отделения Союза пенсионеров России завоевала золотые медали и кубки в комбинированной эстафете на 4-й спартакиаде пенсионеров, которая прошла с 29 сентября по 1 октября в Пензе, сообщили Псковскому агентству информации в Главном государственном управлении социальной защиты населения Псковской области.

Наш регион представляла команда из восьми спортсменов-любителей, двое из которых старше 70 лет. Сборная была сформирована по результатам региональных этапов спартакиады, и в нее вошли жители Псковского, Печорского и Дедовичского районов, Пскова, Великих Лук и Новосокольников.

По итогам выступлений на всероссийских соревнованиях команда Псковской области заняла общекомандное 27-е место.

Всего в 4-й спартакиаде приняли участие более 700 любителей спорта и здорового образа жизни старшего возраста из 70-ти субъектов Российской Федерации и семи зарубежных стран. Помимо соревнований для участников была подготовлена специальная спортивная программа, среди которой — клубы скандинавской ходьбы и оздоровительных танцев. Как отметили в Управлении, псковичи вернулись домой с положительными эмоциями и огромным зарядом сил.

Каждый год спартакиада пенсионеров России проводится в регионе-победителепрошлых соревнований. Организаторами мероприятия выступают Союз пенсионеров России и Министерство спорта Российской Федерации.

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