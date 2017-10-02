В Выставочном зале Союза художников открылась юбилейная экспозиция работ учащихся художественной школы

21:22, 03 октября 2017, ПАИ

3 октября в Выставочном зале Союза художников открылась юбилейная выставка работ учащихся Детской художественной школы города Пскова, приуроченная к 50-летию основания ДХШ. Как рассказали Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, выставка ретроспективная. На ней представлены работы, созданные за последние 10-15 лет: живопись, академический рисунок, станковая композиция, гравюра, глиняная игрушка, керамические панно, витраж, батик, гобелен, орнамент, пэчворк, пленэрные работы учащихся ДХШ, работы самых маленьких художников - учеников подготовительных групп и групп эстетики.

Впервые на выставке представлены работы, сделанные на занятиях группы для взрослых «Изограф». Всего на выставке будет экспонироваться более трехсот работ. Дополняют юбилейную выставку афиши, разработанные преподавателями ДХШ, для различных школьных выставок.