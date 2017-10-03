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Общество

Всемирный день животных отмечается 4 октября

Всемирный день защиты животных отмечают во всем мире 4 октября, пишет портал calend.ru.

Этот День был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты. Дата 4 октября была выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском (1181/1182 — 1226), который считается покровителем животных.

В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. 

День животных установлен с целью повышения осознания общественностью необходимости защиты окружающей среды, повышения активности в защите животных. В последние годы мероприятия, посвященные Всемирному дню животных, проходят в более чем 60 странах мира.

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