Устремлённые в будущее

19:28, 05 октября 2017, ПАИ

Совет ректоров СЗФО в июле-августе провёл конкурс творческих работ среди студентов, объединенных общей тематикой – «Россия, устремленная в будущее!» Участие в нём приняли и студенты Псковского государственного университета.

«Никаких задач, алгоритмов, требований к работам не предъявлялось, - рассказал о конкурсе проректор – директор центра социологии и региональной политики ПсковГУ Роман Романов. - Тем интереснее посмотреть на мысли поколения, о котором столько пишут и нелицеприятного, и тревожного. Взрослые эксперты как только не предлагают воспринимать нашу молодежь. А что сама молодежь? Её-то голос, мысли, ценности не звучат в обществе, разве что только в социальных сетях и то в сообществах сверстников».

ПсковГУ предоставил работы своих студентов и Псковское агентство информации начинает их публикацию. Мы не будем давать оценок и устраивать голосование, просто предоставляем возможность читателям посмотреть на мир и страну глазами псковских студентов.

* * *

Россия, устремлённая в будущее. Этим словам легко дать негативный окрас. Вокруг полным-полно вещей, способных на это: пропаганда, ложь, коррупция, цензура, абсурдность законов, да что там - едва ли не откровенные издевательства.

Всё это знакомо многим по примерам из жизни и историй, раздутых не только СМИ, но и блогерами, и другими общественными деятелями. И вдвойне противно станет, если при этом понимать, что каждый из них точно так же манипулирует информацией, как и их оппоненты.

Каждый ищет себе своё собственное счастье, своё собственное будущее. А до России, как бы пошло это не звучало, никому дела нет. Россия, может, в будущее и устремляется, вернее — хочет, а вот её граждане — нет.

…то есть, так легко сказать. Очень легко.

Более того, эту тему можно развить, раскрывая всю подноготную человеческой души и грязь отдельных случаев. Но стоит ли? Ведь люди — это не только невыносимая разъярённая толпа, но и личности, с собственной историей, прошлым и трудностями, а также радостями и будущим.

У Сэра Теренса Дэвида Джона Пратчетта в его цикле сатирического фэнтези о Плоском Мире есть общая шутка, основанная на русском менталитете: «Если кто-то говорит и думает как гном, значит он гном». Точно также как принято считать в России — кто говорит на русском, тот русский.

И даже не нужно приводить политизированные примеры стран, где русский язык из-за этой паранойи искореняют, чтобы подтвердить это мнение; проще обратиться к нейтральной гипотезе Сепира-Уорфа, строгая версия которой гласит: «Язык определяет мышление».

А нужно ли говорить, какое место занимает русский язык в мире? Едва ли.

Один человек однажды сказал: «Нация будет жить, пока жива её национальная идея»; вольно говоря, эдакий стержень, основа. И на первый взгляд кажется, что у России этого стержня нет.

От царя избавились, коммунизм не достроили да развалили, а жить в условиях капитализма учимся до сих пор… но это не совсем верно.

У России есть русский язык.

А следом за ним — русские люди.

И хотя совершенно очевидным видится тот факт, что даже русские люди думают, прежде всего, о себе, это нормально. Более того — так и надо.

Жизнь каждого человека — это не только он сам. Это ещё его друзья и семья, традиции и окружение; проще говоря, всё-всё вокруг. А вокруг — другие люди.

На большинство людей нашему человеку будет плевать (но не потому, что он злой и плохой, нет-нет, он их просто не знает), зато о других он захочет заботиться, будет беспокоиться, а может — даже полюбит.

Этот человек будет думать о своём будущем, в которое он устремится, оглядываясь на своё окружение и важных для него людей, а следом за ним, благодаря обретённой связи, пойдут и другие.

Да, это не смоет той грязи, что есть.

Это не избавляет Россию от её проблем и не обещает лёгкого будущего.

Нет.

Но пока в России есть русские люди, устремлённые в будущее, их руками будет жить и Россия, которая устремится в будущее следом за ними.

Яна ВАСИЛЬЕВА, студентка 3 курса факультета образовательных технологий и дизайна