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Общество

Доля детей в структуре населения России выросла

Доля детей в структуре населения России впервые за 15 лет выросла до 18,3%. Об сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В частности, численность детей до 15 лет в прошлом году увеличилась на 600 тыс. человек, что составило 2% прироста к 26,9 млн. При этом эксперты называют несколько причин такого роста детского населения, одна из которых — последствия низкой рождаемости в девяностые и начале нулевых.

«В прошлом году в трудоспособный возраст вступило меньше людей, чем родилось, а значит, численность возрастной группы 0–15 лет увеличилась», – сказал директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

Большой прирост показывают республики Чечня, Тыва и Ингушетия, где традиционно высокие показатели рождаемости, к тому же простимулированные материнским капиталом. Кроме того, рост детского населения даёт миграция.

В Росстате отметили, что несмотря на рост доли детей, население России продолжает стареть — в 2016 году на пенсию вышел миллион человек.

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