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В Усвятах женщина на велосипеде столкнулась с ВАЗом

3 октября в Усвятах на регулируемом перекрестке 40 лет Октября - 25 Октября — Велижская произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

39-летняя женщина на велосипеде в нарушение Правил дорожного движения выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-217030 под управлением 43-летнего мужчины.

В результате аварии женщина с полученными травмами госпитализирована в Невельскую межрайонную больницу.

Кроме того, за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции остановили на дорогах региона 8 нетрезвых водителей.
 

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