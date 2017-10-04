Глава Минсельхоза: Россия может стать ведущей мировой аграрной державой

08:57, 04 октября 2017, ПАИ

Рекордный урожай зерновых и развитие агропромышленного комплекса (АПК) могут сделать Россию ведущей мировой аграрной державой, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Об этом пишет газета «Известия».

Глава Минсельхоза отметил, что в этом году Россия готовится к очередному рекорду урожаю зерновых — 128 млн, который может вернуть РФ первое место в мире по экспорту пшеницы.

«Такому росту поспособствовали два фактора. Во-первых, беспрецедентная поддержка государства. Во-вторых, применение современных технологий производства. В этом сезоне планируем собрать 128 млн т зерна и надеемся, что Россия вернет первенство по экспорту пшеницы», –– сказал Ткачев.

Также министр отметил, что России необходимо продолжать развивать АПК, стремиться к увеличению его доли в ВВП страны, и сделать РФ ведущей аграрной державой.

«Европейские страны, а также США гораздо больше производят на душу населения. Что они делают с «излишками»? Конечно, продают и зарабатывают на экспорте хорошие деньги. Доля АПК 4% — это очень хороший показатель, и за один год добиться 10% невозможно, это нужно делать постепенно. Так, за последние семь лет мы отмечаем рост на треть. Мы можем не только накормить собственную страну, но и стать ведущей мировой аграрной державой, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы удвоить долю АПК в ВВП», –– сказал глава Минсельхоза.