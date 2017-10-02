Злоупотребляющая спиртным многодетная мать из Куньинского района может лишиться родительских прав

09:03, 04 октября 2017, ПАИ

Жительница Куньинского района, не исполнявшая обязанностипо воспитанию детей, получила наказание в виде 200 часов обязательных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что мать пятерых несовершеннолетних детей 2004-2012 годов рождения не исполняла возложенных на нее родительских обязанностей по их содержанию в чистоте, обеспечению необходимых условий для нормальной жизнедеятельности и развития, созданию надлежащих санитарно- гигиенических условий, осуществлению должного ухода. Женщина содержала свое домовладение в антисанитарных условиях, не обеспечивала детей продуктами питания, злоупотребляла алкогольными напитками, не ночевала дома, оставляя при этом детей с сожителем, который в целях наказания за незначительные проступки применял к детям физическую силу, постоянно унижал и оскорблял их. Зная о действиях своего сожителя по отношению к детям, женщина на их жалобы не реагировала.

В результате малолетние дети изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.