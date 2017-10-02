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Культура

Книга «Времени вечные крылья» будет презентована в Пскове

4 октября в 15:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) состоится презентация книги «Времени вечные крылья (литературные портреты псковских писателей)», изданной к 50-летию со дня образования Псковского регионального отделения Союза писателей России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединении.

«В книгу вошли статьи и очерки о членах псковской писательской организации с момента её основания до наших дней. Это одно из первых мероприятий, проводимых псковскими писателями в преддверии юбилея писательской организации, который будет отмечаться в декабре», - отметили в Союзе.

В рамках презентации издания пройдет встреча с псковскими писателями.

Вход свободный.

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